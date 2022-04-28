Шахрияр Мамедъяров сегодня встретится с Магнусом Карлсеном

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой заключительный матч в третьем раунде онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой заключительный матч в третьем раунде онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с Карлсеном в VII раунде Oslo Esports Cup.

В первом раунде Мамедъяров победил Ле Куанг Льема из Вьетнама, а в пятом и шестом раундах азербайджанский шахматист одолел Аниша Гири и Джордана ван Фореста из Нидерландов. Во втором, третьем и четвертом раундах опытный шахматист уступил Рамешбабу Прагнанандхе из Индии, Эрику Хансену из Канады и Яну-Кшиштофу Дуде из Польши.

Мамедъяров, в активе которого 8 очков, занимает 6-е место. Карлсен с 12 очками делит 1-2 места с Прагнанандхой.

Призовой фонд турнира составляет 210 тысяч долларов США.