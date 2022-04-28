О нас
Аудио новости

Шахрияр Мамедъяров сегодня встретится с Магнусом Карлсеном

Шахрияр Мамедъяров сегодня встретится с Магнусом Карлсеном Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой заключительный матч в третьем раунде онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
28 апреля 2022 г. 11:00
Шахрияр Мамедъяров сегодня встретится с Магнусом Карлсеном

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой заключительный матч в третьем раунде онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретится с Карлсеном в VII раунде Oslo Esports Cup.

В первом раунде Мамедъяров победил Ле Куанг Льема из Вьетнама, а в пятом и шестом раундах азербайджанский шахматист одолел Аниша Гири и Джордана ван Фореста из Нидерландов. Во втором, третьем и четвертом раундах опытный шахматист уступил Рамешбабу Прагнанандхе из Индии, Эрику Хансену из Канады и Яну-Кшиштофу Дуде из Польши.

Мамедъяров, в активе которого 8 очков, занимает 6-е место. Карлсен с 12 очками делит 1-2 места с Прагнанандхой.

Призовой фонд турнира составляет 210 тысяч долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün Maqnus Karlsenlə üz-üzə gələcək

Другие новости из категории

Ариф Рагимов: 60% продаж билетов на Гран При Азербайджана приходится на иностранцев
Ариф Рагимов: 60% продаж билетов на Гран При Азербайджана приходится на иностранцев
28 апреля 2022 г. 09:57
Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров победил голландского шахматиста
Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров победил голландского шахматиста
28 апреля 2022 г. 01:24
Азербайджанский дзюдоист добился повторной встречи с соперником
Азербайджанский дзюдоист добился повторной встречи с соперником
27 апреля 2022 г. 18:28
Сборная Азербайджана пропустит соревнование в Армении
Сборная Азербайджана пропустит соревнование в Армении
27 апреля 2022 г. 13:10
Шахрияр Мамедъяров проведет сегодня очередную игру
Шахрияр Мамедъяров проведет сегодня очередную игру
27 апреля 2022 г. 10:26
Директор Олимпийского спорткомплекса в Гёйгёле об отравлении спортсменов
Директор Олимпийского спорткомплекса в Гёйгёле об отравлении спортсменов
26 апреля 2022 г. 11:10
Зарецкая пожертвует украинской армии заработанные в Премьер-лиге деньги
Зарецкая пожертвует украинской армии заработанные в Премьер-лиге деньги
26 апреля 2022 г. 10:13
Шахрияр Мамедъяров встретится с польским шахматистом
Шахрияр Мамедъяров встретится с польским шахматистом
25 апреля 2022 г. 10:15
Кубок Европы: Сборная Азербайджана заняла первое место
Кубок Европы: Сборная Азербайджана заняла первое место
25 апреля 2022 г. 00:21
Формула 1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи
Формула 1: Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилия-Романьи
24 апреля 2022 г. 19:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi