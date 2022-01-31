Шахрияр Мамедъяров: Никогда так не проигрывал

"Это было очень интересное и конкурентное соревнование".

"Это было очень интересное и конкурентное соревнование".

Как сообщает Report, об этом сказал азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, занявший второе место на турнире «Tata Steel Chess», который проводился в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

37-летний гроссмейстер поблагодарил всех, кто поддерживал его во время соревнований.

По его мнению, выступать на таком турнире в качестве самого старшего шахматиста было не так-то просто: «Никогда не участвовал в каком-то турнире в этом статусе. И поэтому было нелегко».

Опытный гроссмейстер также отметил свою лучшую игру на турнире: «Конечно, я бы отметил встречу, в которой я проиграл Магнусу Карлсену. Магнус играл фантастически. Я никогда так не проигрывал. Это была отличная игра».