Шахрияр Мамедьяров досрочно стал победителем шахматного турнира в Швейцарии

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Шахрияр Мамедьяров стал победителем шахматного турнира в швейцарском Биле за тур до конца соревнований.
Как сообщает Report, в партии девятого тура Мамедьяров белыми фигурами одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.
Мамедьяров набрал семь очков и стал недосягаемым для преследователей.
Далее в таблице идут Карлсен, Свидлер (по 5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Навара (4), Георгиадис (1,5).
Заключительный тур соревнований пройдет 1 августа.
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