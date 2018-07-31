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    Шахрияр Мамедьяров досрочно стал победителем шахматного турнира в Швейцарии

    Мамедьяров набрал семь очков и стал недосягаемым для преследователей

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Шахрияр Мамедьяров стал победителем шахматного турнира в швейцарском Биле за тур до конца соревнований.

    Как сообщает Report, в партии девятого тура Мамедьяров белыми фигурами одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном. 

    Мамедьяров набрал семь очков и стал недосягаемым для преследователей. 

    Далее в таблице идут Карлсен, Свидлер (по 5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Навара (4), Георгиадис (1,5). 

    Заключительный тур соревнований пройдет 1 августа.

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