Шахрияр Мамедьяров досрочно стал победителем шахматного турнира в Швейцарии

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Шахрияр Мамедьяров стал победителем шахматного турнира в швейцарском Биле за тур до конца соревнований.

Как сообщает Report, в партии девятого тура Мамедьяров белыми фигурами одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.

Мамедьяров набрал семь очков и стал недосягаемым для преследователей.

Далее в таблице идут Карлсен, Свидлер (по 5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Навара (4), Георгиадис (1,5).

Заключительный тур соревнований пройдет 1 августа.