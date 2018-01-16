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    Шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в 3-ем туре супертурнира

    © Report

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В голландском городе Вейк-Ан-Зее завершился 3-й тур супертурнира "Tata Steel Chess".

    Report сообщает, что азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров в очередной раз сыграл вничью. Свою вторю партию вничью 33-летний гроссмейстер провел с российским шахматистом Максимом Матлаковым.

    После этого, увеличив очки в своем активе до двух баллов, расположился на 3-4-ом местах.

    Турнирную строчку с 2,5 баллами возглавляют представитель Индии Вишванатан Ананд и голландец Аниш Гири.  

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