"Формула-1": Сергей Сироткин будет резервным гонщиком команды "Рено"

Сергей Сироткин https://report.az/storage/news/979f44d2111310811373795e425bcb0d/a3e0bdcb-4096-4763-b477-af85fd89d925_292.jpg

Российский гонщик Сергей Сироткин будет выполнять роль резервного пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба "Рено".

Сироткин уже занимал данную должность в "Рено" в 2017 и 2019 годах. В сезоне 2018 года он был боевым пилотом команды "Уильямс". Гонщиками "Рено" являются француз Эстебан Окон и австралиец Даниэль Риккьярдо, который по окончании сезона покинет команду и перейдет в "Макларен". Таким образом, место в "Рено" на сезон-2021 на данный момент является вакантным.

Напомним, что ранее руководство "Формулы 1" подтвердило расписание первых восьми Гран-При сезона 2020 года. Все они будут "закрытыми" и пройдут без зрителей на трибунах.

3-5 июля пройдет Гран-При Австрии, 10-12 июля - Гран-При Штирии, 17-19 июля - Гран-При Венгрии, 31 июля-2 августа - Гран-При Великобритании, 7-9 августа - Гран-При 70-летия при поддержке Emirates, 14-16 августа - Гран-При Испании, 28-30 августа - Гран-При Бельгии, 4-6 сентября - Гран При-Италии.