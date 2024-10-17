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Сегодня в Физули впервые пройдет международная регата

Сегодня в Физули впервые пройдет международная регата В Физули сегодня впервые пройдет международный турнир по академической гребле.
Индивидуальные
17 октября 2024 г. 09:19
Сегодня в Физули впервые пройдет международная регата

В Физули сегодня впервые пройдет международный турнир по академической гребле.

Как сообщает сотрудник Report из Физули, очередные соревнования "Мингячевирской регаты-2024" пройдут на водохранилище Ашагы Кёнделенчай.

В турнире примут участие спортсмены из Эстонии, Грузии, Италии, Венгрии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Польши, Турции, Украины и Узбекистана.

Отметим, что в первый день регаты, стартовавшей накануне в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" в Мингячевире, представители Азербайджана завоевали 9 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые).

Соревнования завершатся 18 октября в Мингячевире.

Напомним, что сегодня исполняется четыре года со дня освобождения Физули от оккупации.

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Версия на английском языке Azerbaijan's liberated Fuzuli to host first international regatta
Версия на азербайджанском языке Bu gün Füzulidə ilk dəfə beynəlxalq reqata keçiriləcək

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