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Шахрияр Мамедъяров встретится с польским шахматистом

Шахрияр Мамедъяров встретится с польским шахматистом Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на первом этапе онлайн серии "Champions Chess Tour", организованной чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
25 апреля 2022 г. 10:15
Шахрияр Мамедъяров встретится с польским шахматистом

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на первом этапе онлайн серии "Champions Chess Tour", организованной чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в четвертом туре "Oslo Esports Cup" встретится с поляком Яном-Криштофом Дудой.

В первых двух турах Мамедъяров одолел китайца Ли Куанга Лье, затем уступил индийцу Рамешбану Прагнанандха и канадцу Эрику Хансену.

Опытный игрок в настоящее время занимает последнее 8 место с 3 очками. Опережающие его нидерландец Йорден ван Форрест, Хансен и Куанг Лье набрали такое же количество очков. Дуда занимает 3 место с 5 очками.

Призовой фонд турнира составляет 210 000 долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov bu gün polşalı şahmatçı ilə üz-üzə gələcək

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