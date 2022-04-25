Шахрияр Мамедъяров встретится с польским шахматистом

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на первом этапе онлайн серии "Champions Chess Tour", организованной чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на первом этапе онлайн серии "Champions Chess Tour", организованной чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в четвертом туре "Oslo Esports Cup" встретится с поляком Яном-Криштофом Дудой.

В первых двух турах Мамедъяров одолел китайца Ли Куанга Лье, затем уступил индийцу Рамешбану Прагнанандха и канадцу Эрику Хансену.

Опытный игрок в настоящее время занимает последнее 8 место с 3 очками. Опережающие его нидерландец Йорден ван Форрест, Хансен и Куанг Лье набрали такое же количество очков. Дуда занимает 3 место с 5 очками.

Призовой фонд турнира составляет 210 000 долларов США.