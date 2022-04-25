Шахрияр Мамедъяров встретится с польским шахматистом

Сегодня азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет очередную встречу на первом этапе онлайн серии "Champions Chess Tour", организованной чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер в четвертом туре "Oslo Esports Cup" встретится с поляком Яном-Криштофом Дудой.
В первых двух турах Мамедъяров одолел китайца Ли Куанга Лье, затем уступил индийцу Рамешбану Прагнанандха и канадцу Эрику Хансену.
Опытный игрок в настоящее время занимает последнее 8 место с 3 очками. Опережающие его нидерландец Йорден ван Форрест, Хансен и Куанг Лье набрали такое же количество очков. Дуда занимает 3 место с 5 очками.
Призовой фонд турнира составляет 210 000 долларов США.