Сегодня пройдут очередные соревнования международной регаты "Кубок президента-2025"

Сегодня состоятся очередные соревнования международной регаты "Кубок президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сегодня состоятся очередные соревнования международной регаты "Кубок президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, во второй день регаты в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" спортсмены будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ, а также в академической гребле на различных дистанциях.

В первый день соревнований, стартовавших вчера в Суговушане, трое азербайджанских гребцов Амиль Рамазанов, Алимурад Гаджизаде и Мустафа Велизаде завоевали бронзовые медали.

В регате принимают участие более 200 спортсменов из 20 стран Европы, Азии и Африки. Наряду с азербайджанскими спортсменами в регате соревнуются гребцы из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Турнир завершится завтра.