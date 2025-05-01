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Сегодня пройдут очередные соревнования международной регаты "Кубок президента-2025"

Сегодня пройдут очередные соревнования международной регаты "Кубок президента-2025" Сегодня состоятся очередные соревнования международной регаты "Кубок президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
1 мая 2025 г. 09:22
Сегодня пройдут очередные соревнования международной регаты Кубок президента-2025

Сегодня состоятся очередные соревнования международной регаты "Кубок президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, во второй день регаты в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" спортсмены будут соревноваться в гребле на байдарках и каноэ, а также в академической гребле на различных дистанциях.

В первый день соревнований, стартовавших вчера в Суговушане, трое азербайджанских гребцов Амиль Рамазанов, Алимурад Гаджизаде и Мустафа Велизаде завоевали бронзовые медали.

В регате принимают участие более 200 спортсменов из 20 стран Европы, Азии и Африки. Наряду с азербайджанскими спортсменами в регате соревнуются гребцы из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Турнир завершится завтра.

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Версия на английском языке Mingachevir in motion: Day two of President’s Cup regatta
Версия на азербайджанском языке  "Prezident Kuboku-2025" beynəlxalq reqatasında növbəti yarışlar keçiriləcək

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