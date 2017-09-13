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    Сегодня официально объявят города проведения Летних Олимпийских игр 2024 и 2028 года

    Хозяевами олимпийских игр станут города Париж и Лос-Анджелес

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В столице Перу - Лиме начала свою работу 131 сессия Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщает Report, основным вопросом повестки заседания является определение городов, где пройдут Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 года.

    На проведенной недавно внеочередной сессии МОК было решено провести Олимпийские игры в Париже (Франция) и Лос-Анджелесе (США) соответственно. Этот шаг связан с тем, что структура не желает терять ни одного из двух серьезных кандидатов, а также с представлением выгодных заявок этими городами.

    Историческое решение сегодня будет ратифицировано после заключения трехстороннего договора между МОК, комитетами заявок Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028. Соглашение будет ратифицировано в 22:00 по бакинскому времени.

    Отметим, что 131-ая сессия МОК продлится до 16 сентября.

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