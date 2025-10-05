В рамках III Игр СНГ сегодня пройдут соревнования по десяти видам спорта.

Как передает корреспондент Report комондерованый в Шеки, в Гянджинском дворце спорта состоятся полуфинальные и групповые матчи среди девушек и юношей по волейболу.

В том же комплексе пройдут квалификационные и финальные этапы соревнований по пулевой стрельбе.

Кроме того, зрители в Гянджинском дворце спорта смогут наблюдать за поединками по фехтованию на саблях среди женщин в индивидуальном зачете.

Также в Гяндже продолжатся встречи по баскетболу 3х3 среди девушек и юношей.

В Евлахском олимпийском спортивном комплексе состоятся финальные бои среди мужчин по боксу в весовых категориях 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 и +80 кг.

В Габалинском олимпийском спортивном комплексе можно будет наблюдать финальные поединки среди девушек и юношей по бадминтону - как в парных, так и в индивидуальных дисциплинах.

В Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе пройдут четвертьфиналы, полуфиналы, а также схватки за бронзовые и золотые медали среди дзюдоистов.

В Мингячевире состоятся финальные соревнования по гребле, а также по гребле на байдарках и каноэ.

В Ханкенди продолжатся состязания по стрельбе из лука.