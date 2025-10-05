Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спорта

    Индивидуальные
    • 05 октября, 2025
    • 08:00
    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спорта

    В рамках III Игр СНГ сегодня пройдут соревнования по десяти видам спорта.

    Как передает корреспондент Report комондерованый в Шеки, в Гянджинском дворце спорта состоятся полуфинальные и групповые матчи среди девушек и юношей по волейболу.

    В том же комплексе пройдут квалификационные и финальные этапы соревнований по пулевой стрельбе.

    Кроме того, зрители в Гянджинском дворце спорта смогут наблюдать за поединками по фехтованию на саблях среди женщин в индивидуальном зачете.

    Также в Гяндже продолжатся встречи по баскетболу 3х3 среди девушек и юношей.

    В Евлахском олимпийском спортивном комплексе состоятся финальные бои среди мужчин по боксу в весовых категориях 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 и +80 кг.

    В Габалинском олимпийском спортивном комплексе можно будет наблюдать финальные поединки среди девушек и юношей по бадминтону - как в парных, так и в индивидуальных дисциплинах.

    В Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе пройдут четвертьфиналы, полуфиналы, а также схватки за бронзовые и золотые медали среди дзюдоистов.

    В Мингячевире состоятся финальные соревнования по гребле, а также по гребле на байдарках и каноэ.

    В Ханкенди продолжатся состязания по стрельбе из лука.

    III Игры СНГ
    III MDB Oyunları: Bu gün 10 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

    Последние новости

    08:27

    В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек

    Другие страны
    08:00

    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спорта

    Индивидуальные
    07:49

    ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

    Другие страны
    07:06

    Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

    Другие страны
    06:36

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Экология
    06:22

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    05:47

    В метро Нью-Йорка погибли два человека

    Другие страны
    05:17

    Суд в США временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде

    Другие страны
    04:43

    Пакистан ответил на угрозу Индии: На этот раз мы разрушим миф о географической неприкосновенности

    Другие страны
    Лента новостей