İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    III MDB Oyunları: Bu gün 10 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

    Fərdi
    • 05 oktyabr, 2025
    • 08:00
    III MDB Oyunları: Bu gün 10 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

    III MDB Oyunları çərçivəsində bu gün 10 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında qız və oğlan voleybolçulardan ibarət yarımfinal və qrup oyunları keçiriləcək.

    Həmçinin eyni məkanda güllə atıcılığı üzrə təsnifat və final mərhələləri baş tutacaq.

    Gəncə İdman Sarayında idmansevərlər daha bir yarışma da izləyə biləcəklər. Qılıncoynatmanın sablya növü üzrə qadınların fərdi mübarizələri baş tutacaq.

    Gəncədə həmçinin 3x3 basketbol üzrə qızların və oğlanlar arasında növbəti qarşılaşmalar izləniləcək.

    Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində kişi boksçular arasında 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 kq çəki dərəcəsində final görüşləri keçiriləcək.

    Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində qız və oğlan badmintonçular arasında qoşa və fərdi yarışların final mərhələsini izləmək mümkün olacaq.

    Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində cüdoçular arasında 1/4 final, yarımfinal, həmçinin bürünc və qızıl medal uğrunda görüşləri baş tutacaq.

    Mingəçevirdə isə avarçəkmə, həmçinin kayak və kanoe üzrə final yarışları da keçiriləcək.

    Xankəndidə isə kamandan oxatma yarışları davam edəcək.

    III MDB Oyunları Gəncə Mingəçevir Yevlax Xankəndi Qəbələ Göygöl badminton Voleybol qılıncoynatma cüdo güllə atıcılığı
    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спорта

    Son xəbərlər

    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün 10 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

    Fərdi
    07:37

    Tramp Çikaqoya 300 milli qvardiyaçının göndərilməsinə tapşırıq verib

    Digər ölkələr
    07:04

    "Bloomberg": Takaiçinin baş nazir olması Yapon yeninə mənfi təsir edəcək

    Digər ölkələr
    06:34

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Ekologiya
    06:23

    Kamçatkada 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:57

    Nyu-York metrosunda iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    05:24

    Kim Çen İn ABŞ və Cənubi Koreyaya xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    04:51

    Məhkəmə Trampın Portləndə milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

    Digər ölkələr
    04:15

    Tbilisidəki iğtişaşlar zamanı xəsarət alan polislərin sayı 32-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti