    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2025
    • 08:00
    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по 8 видам спорта.

    Как передает Report, в Габалинском олимпийском комплексе состоятся решающие поединки по настольному теннису.

    На городском стадионе Габалы пройдут очередные матчи среди сборных до 16 лет по футболу. В группе B Беларусь встретится с Узбекистаном, а в группе А Кыргызстан сыграет с Таджикистаном.

    В Габалинском стрелковом клубе состоятся квалификационные и финальные соревнования по стендовой стрельбе.

    В Гянджинском дворце спорта продолжатся заплывы по плаванию, а также стартуют игры по волейболу. В группе А сборная Азербайджана встретится с Таджикистаном, в группе B - Беларусь с Киргизстаном.

    В Олимпийском комплексе Гёйгёля будут определены победители в соревнованиях по самбо.

    В Олимпийском спортивном комплексе Евлаха начнутся поединки по боксу, а в Мингячевирском олимпийском центре "Кур" - соревнования по тхэквондо.

    III MDB Oyunları: Bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq
    III CIS Games in Azerbaijan to feature competitions in 8 sports

