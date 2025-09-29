Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по 8 видам спорта.

Как передает Report, в Габалинском олимпийском комплексе состоятся решающие поединки по настольному теннису.

На городском стадионе Габалы пройдут очередные матчи среди сборных до 16 лет по футболу. В группе B Беларусь встретится с Узбекистаном, а в группе А Кыргызстан сыграет с Таджикистаном.

В Габалинском стрелковом клубе состоятся квалификационные и финальные соревнования по стендовой стрельбе.

В Гянджинском дворце спорта продолжатся заплывы по плаванию, а также стартуют игры по волейболу. В группе А сборная Азербайджана встретится с Таджикистаном, в группе B - Беларусь с Киргизстаном.

В Олимпийском комплексе Гёйгёля будут определены победители в соревнованиях по самбо.

В Олимпийском спортивном комплексе Евлаха начнутся поединки по боксу, а в Мингячевирском олимпийском центре "Кур" - соревнования по тхэквондо.