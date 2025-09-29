İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    III MDB Oyunları: Bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 08:00
    III MDB Oyunları: Bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq

    III MDB Oyunlarında bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Qəbələ Olimpiya Kompleksində stolüstü tennis yarışlarının həlledici görüşləri keçiriləcək.

    Qəbələ şəhər stadionunda futbol üzrə 16 yaşadək yığmalar arasında növbəti yarışlar keçiriləcək. B qrupunda Belarus Özbəkistanla üz-üzə gələcək. A qrupunda isə Qırğızıstan Tacikistanla münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Qəbələ Atıcılıq Klubunda isə stend atıcılığı üzrə təsnifat və final görüşləri təşkil olunacaq.

    Gəncə İdman Sarayında üzgüçülük yarışları davam edəcək. Həmçinin eyni məkanda voleybol oyunlarına da start veriləcək. A qrupunda Azərbaycan millisi Tacikistanla üz-üzə gələcək. B qrupunda isə Belarus və Qırğızıstan yığmaları qarşılaşacaq.

    Göygöl Olimpiya Kompleksində sambo üzrə yarışların qalibləri müəyyənləşəcək.

    Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində boks, Mingəçevir Kür Olimpiya Mərkəzində isə taekvondo yarışlarına start veriləcək.

    III MDB Oyunları Qəbələ şəhər stadionu Gəncə İdman Sarayı Mingəçevir
    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по 8 видам спорта

    Son xəbərlər

    08:16
    Video

    Xaçmazda oğurluqda şübhəli bilinən şəxsin avtomobilində narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    08:14
    Foto

    Bakıda 18 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI

    İnfrastruktur
    08:11

    Sumqayıtda dərman qəbul etdikdən sonra halı pisləşən kişi xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    08:00

    III MDB Oyunları: Bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    07:48

    ABŞ-nin sərhəd xidməti Çikaqoda qanunsuz miqrantların həbslərinə başlayıb

    Digər ölkələr
    07:04

    ABŞ-də kilsədə baş verən atışmada ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    06:49

    Şimali Koreya və Çinin XİN rəhbərləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    06:24

    "Bild": Norveç səmasında bir neçə PUA müşahidə edilib

    Digər ölkələr
    05:49

    Texasda yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb, 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti