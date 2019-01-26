Шесть представителей Азербайджана выступят на Гран-при по дзюдо сегодня

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Израиля Тель-Авиве в последний день Гран-при на татами выйдут 6 азербайджанских дзюдоистов.

Как сообщает Report, в борьбу за медали вступят члены сборной Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (оба по 90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Ушанги Кокаури, Шахин Гахраманов (оба +100 кг) и Ирина Киндерзка (+78 кг).

М.Мехтиев и Т.Сафгулиев начнут борьбу с 1/16 финала. Они встретятся с Ихласом Сетдаровым (Туркменистан) и Аату Лааменен (Финляндия) соответственно.

Э.Гасымов первую встречу проведет в 1/8 финала. Он встретится с победителем пары Лука Кунсабо (Румыния) - Исаак Бетсина (Мальта).

В 1/16 финала Ш.Гахраманов поборется с Франсиско Солисом (Чили), У.Кокаури встретится в 1/8 финала с победителем пары Эней Маринич (Словения) - Даниэль Натя (Румыния).

И соперницей азербайджанской спортсменки И.Киндерзка в 1/8 финала станет Лауро Фузо (Франция).