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    Шесть представителей Азербайджана выступят на Гран-при по дзюдо сегодня

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Израиля Тель-Авиве в последний день Гран-при на татами выйдут 6 азербайджанских дзюдоистов.

    Как сообщает Report, в борьбу за медали вступят члены сборной Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (оба по 90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Ушанги Кокаури, Шахин Гахраманов (оба +100 кг) и Ирина Киндерзка (+78 кг).

    М.Мехтиев и Т.Сафгулиев начнут борьбу с 1/16 финала. Они встретятся с Ихласом Сетдаровым (Туркменистан) и Аату Лааменен (Финляндия) соответственно.

    Э.Гасымов первую встречу проведет в 1/8 финала. Он встретится с победителем пары Лука Кунсабо (Румыния) - Исаак Бетсина (Мальта).

    В 1/16 финала Ш.Гахраманов поборется с Франсиско Солисом (Чили), У.Кокаури встретится в 1/8 финала с победителем пары Эней Маринич (Словения) - Даниэль Натя (Румыния).

    И соперницей азербайджанской спортсменки И.Киндерзка в 1/8 финала станет Лауро Фузо (Франция).

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