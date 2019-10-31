​Сборная Азербайджана стала третьей в мире

В Будапеште (Венгрия) завершился молодежный чемпионат мира по вольной борьбе среди атлетов до 23 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на федерацию борьбы Азербайджана, на мундиаль в составе сборной отправились 8 борцов, из которых 5 завоевали медали разных проб.

Так, Туран Байрамов (65 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Абубакр Абакаров (79 кг) и Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг) были награждены серебряными наградами. Еще двое отечественных "вольника" Афган Хашалов (57 кг) и Давуд Ибрагимов (70 кг) заняли третье место.

Азербайджан в командном зачете занял третье место, набрав 111 очков. Команда уступила лишь России (145) и Ирану (139).