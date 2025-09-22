Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы, коллектив, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, набрал 89 очков.
Первое место досталось Ирану (180 очков), третье - Узбекистану (72 очка).
Отметим, что азербайджанские борцы завоевали на чемпионате мира восемь медалей. Ульви Ганизаде (72 кг) стал чемпионом мира, Гиорги Мешвилдишвили (125 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) завоевали серебро, а Эльдениз Азизли (55 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) и Мурад Ахмедиев (92 кг) - бронзовые медали.
