    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2025
    • 23:04
    Azərbaycan millisi Xorvatiyadakı dünya çempionatında ikinci yeri tutub

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşi millisi Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında ikinci yeri tutub.

    "Report" Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, mötəbər yarışda 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal qazanan yunan-Roma güləşi üzrə millimiz 89 xal toplayıb.

    İran (180 xal) birinci, Özbəkistan (72 xal) isə üçüncü yeri tutub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 8 medal qazanıb. Ülvi Qənizadə (72 kq) dünya çempionu adını qazanıb. Giorgi Meşvildişvili (125 kq), Həsrət Cəfərov (67 kq) gümüş, Eldəniz Əzizli (55 kq), Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq), Osman Nurmaqomedov (92 kq) və Murad Əhmədiyev isə (92 kq) bürünc medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, yığmanın tərkibində Ülvü Qənizadə (72 kq) qızıl, Həsrət Cəfərov (67 kq) gümüş, Eldəniz Əzizli (55 kq) və Murad Əhmədiyev (97 kq) bürünc medal qazanıb.

