Сборная Азербайджана заняла 7-е место в медальном зачете на международном турнире в России

В столице Татарстана Казани завершились международные мультиспортивные игры "Спортивные игры БРИКС Казань 2024".

В столице Татарстана Казани завершились международные мультиспортивные игры "Спортивные игры БРИКС Казань 2024".

Как сообщает Report , азербайджанские боксеры Сеид Сеидов (86 кг), Наби Искандеров (67 кг), Миршариф Кязимзаде (75 кг), Турал Сарыев (92 кг) и Вятян Гусейнли (92 кг) удостоились бронзовых медалей.

Мужская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях завоевала серебряную медаль, а женская команда на шпагах - бронзовую медаль.

Кроме того, дзюдоисты Муса Гусейнли (90 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали.

В целом азербайджанские спортсмены завершили соревнования с 34 медалями, из них 4 золотые, 9 серебряные и 21 бронзовая. Таким образом, Азербайджан занял 7-е место среди 32 стран, завоевавших медали на играх.