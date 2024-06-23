Сборная Азербайджана заняла 7-е место в медальном зачете на международном турнире в России

В столице Татарстана Казани завершились международные мультиспортивные игры "Спортивные игры БРИКС Казань 2024".
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Мужская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях завоевала серебряную медаль, а женская команда на шпагах - бронзовую медаль.
Кроме того, дзюдоисты Муса Гусейнли (90 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали.
В целом азербайджанские спортсмены завершили соревнования с 34 медалями, из них 4 золотые, 9 серебряные и 21 бронзовая. Таким образом, Азербайджан занял 7-е место среди 32 стран, завоевавших медали на играх.