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Сборная Азербайджана заняла 7-е место в медальном зачете на международном турнире в России

Сборная Азербайджана заняла 7-е место в медальном зачете на международном турнире в России В столице Татарстана Казани завершились международные мультиспортивные игры "Спортивные игры БРИКС Казань 2024".
Индивидуальные
23 июня 2024 г. 00:40
Сборная Азербайджана заняла 7-е место в медальном зачете на международном турнире в России

В столице Татарстана Казани завершились международные мультиспортивные игры "Спортивные игры БРИКС Казань 2024".

Как сообщает Report, азербайджанские боксеры Сеид Сеидов (86 кг), Наби Искандеров (67 кг), Миршариф Кязимзаде (75 кг), Турал Сарыев (92 кг) и Вятян Гусейнли (92 кг) удостоились бронзовых медалей.

Мужская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях завоевала серебряную медаль, а женская команда на шпагах - бронзовую медаль.

Кроме того, дзюдоисты Муса Гусейнли (90 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали.

В целом азербайджанские спортсмены завершили соревнования с 34 медалями, из них 4 золотые, 9 серебряные и 21 бронзовая. Таким образом, Азербайджан занял 7-е место среди 32 стран, завоевавших медали на играх.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan komandası Rusiyadakı beynəlxalq turnirdə medal sıralamasında 7-ci olub

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