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Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы в Ереване

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы в Ереване Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет распространили совместное заявление в связи с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.
Индивидуальные
15 апреля 2023 г. 10:36
Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы в Ереване

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет распространили совместное заявление в связи с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что сборная отказалась от участия в соревнованиях.

В качестве причины указывается неспособность Армении обеспечить безопасность: "В тех условиях, которые царят в Армении, в атмосфере ненависти, неспособности обеспечить безопасность, а также из-за психологического давления нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение".

В заявлении отмечается, что совершение такого варварского акта на церемонии, в которой принял участие премьер-министр Армении, и поддержка подобного действия со стороны армянской общественности, представление лица, совершившего данный акт, в качестве героя, являются ярким примером этнической ненависти, расизма, ксенофобии, азербайджанофобии в этой стране, и полностью противоречат благородным целям и принципам спорта, пропагандирующего мир и взаимопонимание между народами: "Политизация спорта абсолютно неприемлема. Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении".

В заявлении говорится, что произошедшее событие свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов.

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Версия на английском языке Azerbaijan weightlifting team refuses to participate in European Championship in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ağırlıqqaldırma millimiz İrəvanda keçirilən Avropa çempionatından imtina edib, idmançılarımız Vətənə qayıdır

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