Сборная Азербайджана по шахматам, взявшая серебро ЧЕ, вернулась на родину
Индивидуальные
- 15 октября, 2025
- 23:26
Сборная Азербайджана по шахматам, завоевавшая второе место на чемпионате Европы в грузинском Батуми, вернулась на родину.
Как сообщает Report, команду в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили представители спортивной общественности страны, журналисты и болельщики.
Отметим, что сборная, набрав 13 очков, завоевала второе место в командном зачете.
Женская команда проиграла в последнем матче Польше - 1,5:2,5. Шахматистки, набрав 10 очков, завершили чемпионат Европы на 10-м месте.
