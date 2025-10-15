Сборная Азербайджана по шахматам, взявшая серебро ЧЕ, вернулась на родину

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Индивидуальные
    • 15 октября, 2025
    • 23:26
    Сборная Азербайджана по шахматам, завоевавшая второе место на чемпионате Европы в грузинском Батуми, вернулась на родину.

    Как сообщает Report, команду в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили представители спортивной общественности страны, журналисты и болельщики.

    Отметим, что сборная, набрав 13 очков, завоевала второе место в командном зачете.

    Женская команда проиграла в последнем матче Польше - 1,5:2,5. Шахматистки, набрав 10 очков, завершили чемпионат Европы на 10-м месте.

