İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Avropa çempionatında gümüş medal qazanan şahmatçılar Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    • 15 oktyabr, 2025
    • 23:19
    Avropa çempionatında gümüş medal qazanan şahmatçılar Vətənə qayıdıb

    Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən şahmat üzrə komandalar arasında Avropa çempionatını ikinci pillədə başa vurmaqla gümüş medala layiq görülmüş Azərbaycanın kişilərdən ibarət millisinin üzvləri Vətənə qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, idmançıları gətirən təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına eniş edib.

    İdmançıları hava limanında media nümayəndələri, idman həvəskarları qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki, 13 xal toplayan Azərbaycan komandası yarışı ikinci pillədə başa vurmaqla gümüş medala layiq görülüb. Serbiya şahmatçıları bürünc medalla kifayətlənib.

    Qadınlardan ibarət Azərbaycan komandası isə sonuncu görüşdə Polşaya yenilib - 1.5:2.5. Hesabında 10 xalı olan xanım şahmatçılarımız Avropa çempionatını 10-cu pillədə başa vurub.

    Avropa çempionatı Şahmat Gümüş medal
    Сборная Азербайджана по шахматам, взявшая серебро ЧЕ, вернулась на родину

    Son xəbərlər

    23:33

    2026-2029-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb

    Maliyyə
    23:32

    Almaniya parlamentində Azərbaycanın sülh və sabitliyin möhkəmlənməsində mühüm rolu müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    23:19

    Avropa çempionatında gümüş medal qazanan şahmatçılar Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    23:07

    Avropa Kuboku: "Neftçi" basketbol komandası ilk oyununda məğlub olub

    Komanda
    22:59

    Harri Keyn Avropa millilərində ən çox qol vuran beş futbolçu arasına daxil olub

    Futbol
    22:49

    IMF: 2025-ci ildə Ermənistanda inflyasiya 3,3 %-ə çatacaq

    Region
    22:21

    HƏMAS daha iki girovun meyitini İsrailə təhvil verəcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:09

    NATO-nun yeni təşəbbüsü ilə Ukraynanın 20 milyard dollara qədər hərbi yardıma ehtiyacı olacaq

    Digər ölkələr
    21:58

    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" əsas mərhələnin ikinci oyununda da uduzub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti