Сборная Азербайджана по дзюдо завершила смешанные командные соревнования ЧМ без медалей

Сборная Азербайджана по дзюдо среди юниоров не смогла завоевать медали в смешанном командном турнире на чемпионате мира, проходящем в столице Болгарии.

Как сообщает сотрудник Report из Софии, сборная одолела Грузию в 1/8 финала (4:2), но проиграла Японии в 1/4 финала (1:4).

Азербайджанская сборная также уступила Польше в утешительном матче со счетом 2:4.

Отметим, что ранее наши дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с двумя бронзовыми медалями. Анар Гулиев (50 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

Золотая медаль Бронзовая медаль смешанный командный турнир