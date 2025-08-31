Сборная Азербайджана по дзюдо завершила смешанные командные соревнования ЧМ без медалей

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    31 августа, 2025
    15:25
    Сборная Азербайджана по дзюдо среди юниоров не смогла завоевать медали в смешанном командном турнире на чемпионате мира, проходящем в столице Болгарии.

    Как сообщает сотрудник Report из Софии, сборная одолела Грузию в 1/8 финала (4:2), но проиграла Японии в 1/4 финала (1:4).

    Азербайджанская сборная также уступила Польше в утешительном матче со счетом 2:4.

    Отметим, что ранее наши дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с двумя бронзовыми медалями. Анар Гулиев (50 кг) и Зейд Алескеров (60 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

    Лента новостей