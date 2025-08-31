    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi qarışıq komanda yarışında medal qazana bilməyib

    Fərdi
    • 31 avqust, 2025
    • 14:38
    Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi qarışıq komanda yarışında medal qazana bilməyib

    Yeniyetmə cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatının qarışıq komanda yarışında medal qazana bilməyib. 

    "Report"un turnirə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, yığma 1/8 final mərhələsində Gürcüstana qalib gəlsə də (4:2), 1/4 finalda Yaponiyaya uduzub - 1:4.

    Azərbaycan seçməsi təsəlliverici görüşdə Polşa ilə deuldən məğlub ayrılıb - 2:4.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları daha əvvəl fərdi yarışı iki bürünc medalla başa vurublar. Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc mükafat əldə ediblər.

    Qızıl medal   Bürünc medal   qarışıq komanda yarışı  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила смешанные командные соревнования ЧМ без медалей

    Son xəbərlər

    15:31

    NYT: Alyaska qaz böhranının astanasındadır

    Digər ölkələr
    15:30
    Video

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    15:14
    Foto

    "SDG Youth Forum II" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    15:03

    Cəlilabadda baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:02

    Azərbaycan gimnastları Belarusda keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış ediblər

    Fərdi
    14:58
    Foto

    Azərbaycanlı itkinlərin ailələrinin aksiyası Cenevrə sakinlərinin və qonaqların diqqətini çəkib

    Xarici siyasət
    14:46

    Açıq suda üzmə yarışının ən yaşlı iştirakçısı: İlk dəfə qatılmağıma baxmayaraq, çətinlik çəkmədim

    Fərdi
    14:38

    Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi qarışıq komanda yarışında medal qazana bilməyib

    Fərdi
    14:21

    Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Kürü keçək?!" yarışına gənclərin və xanımların marağı böyükdür

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti