Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

В австрийском Линце завершился турнир серии Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана завершила международное соревнование с четырьмя медалями.

В последний день турнира Джамал Гамзатханов завоевал бронзовую награду.

Выступающий в весовой категории свыше 100 кг дзюдоист в поединке за третье место одержал волевую победу над представителем Грузии Иракли Деметрашвили.

Напомним, ранее Руслан Пашаев (66 кг) завоевал золотую медаль, Вюсал Галандарзаде (81 кг) - серебряную, а Омар Раджабли (81 кг) - бронзовую.

В итоге национальная команда, завоевавшая 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняла третье место в общем зачете среди 59 стран, а в мужском турнире - первое место.