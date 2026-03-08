Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    • 08 марта, 2026
    • 23:44
    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    В австрийском Линце завершился турнир серии Гран-при по дзюдо.

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана завершила международное соревнование с четырьмя медалями.

    В последний день турнира Джамал Гамзатханов завоевал бронзовую награду.

    Выступающий в весовой категории свыше 100 кг дзюдоист в поединке за третье место одержал волевую победу над представителем Грузии Иракли Деметрашвили.

    Напомним, ранее Руслан Пашаев (66 кг) завоевал золотую медаль, Вюсал Галандарзаде (81 кг) - серебряную, а Омар Раджабли (81 кг) - бронзовую.

    В итоге национальная команда, завоевавшая 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняла третье место в общем зачете среди 59 стран, а в мужском турнире - первое место.

    сборная Азербайджана дзюдо Австрия
    Azərbaycanın cüdo millisi Qran-Prini 4 medalla tamamlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    23:51

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    23:44

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    23:28

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

    Другие страны
    23:14

    Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

    В регионе
    22:55

    Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

    Другие страны
    22:45

    СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

    В регионе
    22:34

    Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра

    В регионе
    22:14

    США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против Ирана

    Другие страны
    21:53

    Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля

    Другие страны
    Лента новостей