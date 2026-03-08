Azərbaycanın cüdo millisi Qran-Prini 4 medalla tamamlayıb
Fərdi
- 08 mart, 2026
- 23:06
Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən cüdo üzrə Qran-Pri turniri başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan beynəlxalq yarışı 4 medalla tamamlayıb.
Mübarizənin son günündə Camal Qamzatxanov bürünc mükafata yiyələnib.
+100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada Gürcüstan təmsilçisi İrakli Demetraşvili üzərində əzmkar qələbə qazanıb.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Ruslan Paşayev (66 kq) qızıl, Vüsal Qələndərzadə (81 kq) gümüş, Ömər Rəcəbli (81 kq) isə bürünc medala yiyələnib.
Yekunda 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal əldə edən milli komandamız 59 ölkə arasında ümumi hesabda üçüncü, kişilərin yarışında isə birinci yeri tutub.
Son xəbərlər
00:02
KİV: Tehranın bir sıra ərazilərində güclü partlayışlar baş veribRegion
23:50
İran ABŞ-nin "IRIS Dena" esminesinə hücumu nəticəsində 104 nəfərin öldüyünü bildiribRegion
23:36
Pezeşkian İlham Əliyevə İrana humanitar yardımla bağlı niyyətinə görə minnətdarlığını bildiribXarici siyasət
23:32
İlham Əliyev Pezeşkiana Naxçıvanda baş vermiş hadisənin araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıbXarici siyasət
23:28
Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edibXarici siyasət
23:16
ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıbDigər ölkələr
23:06
Azərbaycanın cüdo millisi Qran-Prini 4 medalla tamamlayıbFərdi
23:04
Makron Pezeşkianla regiondakı və Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
22:44