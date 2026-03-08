İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın cüdo millisi Qran-Prini 4 medalla tamamlayıb

    Fərdi
    • 08 mart, 2026
    • 23:06
    Azərbaycanın cüdo millisi Qran-Prini 4 medalla tamamlayıb

    Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən cüdo üzrə Qran-Pri turniri başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan beynəlxalq yarışı 4 medalla tamamlayıb.

    Mübarizənin son günündə Camal Qamzatxanov bürünc mükafata yiyələnib.

    +100 kq çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada Gürcüstan təmsilçisi İrakli Demetraşvili üzərində əzmkar qələbə qazanıb.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Ruslan Paşayev (66 kq) qızıl, Vüsal Qələndərzadə (81 kq) gümüş, Ömər Rəcəbli (81 kq) isə bürünc medala yiyələnib.

    Yekunda 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal əldə edən milli komandamız 59 ölkə arasında ümumi hesabda üçüncü, kişilərin yarışında isə birinci yeri tutub.

    Azərbaycanın cüdo millisi qran-pri medal
    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    Son xəbərlər

    00:02

    KİV: Tehranın bir sıra ərazilərində güclü partlayışlar baş verib

    Region
    23:50

    İran ABŞ-nin "IRIS Dena" esminesinə hücumu nəticəsində 104 nəfərin öldüyünü bildirib

    Region
    23:36

    Pezeşkian İlham Əliyevə İrana humanitar yardımla bağlı niyyətinə görə minnətdarlığını bildirib

    Xarici siyasət
    23:32

    İlham Əliyev Pezeşkiana Naxçıvanda baş vermiş hadisənin araşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    23:28

    Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    23:16

    ABŞ Venesueladan 100 milyon dollar dəyərində qızıl alıb

    Digər ölkələr
    23:06

    Azərbaycanın cüdo millisi Qran-Prini 4 medalla tamamlayıb

    Fərdi
    23:04

    Makron Pezeşkianla regiondakı və Hörmüz boğazındakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    22:44

    İranın yeni Ali lideri Xamenei soyadını saxlayacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti