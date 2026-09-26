Сборная Азербайджана по боксу добилась исторического успеха на ЧЕ в Софии

Завершился чемпионат Европы (ЧЕ) по боксу в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана по боксу, установившая рекорд по количеству и качеству медалей, заняла второе место в командном зачете.

Команда под руководством Равшана Ходжаева добилась на турнире исторического успеха, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Первое место в общем зачете заняла Россия (5-2-0), а замкнула тройку Украина (1-1-1). В финале 2 поражения россиянам нанесли именно азербайджанские боксеры.

Сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачете среди мужчин и женщин и была награждена специальным кубком. Первое место заняла Россия (7-5-3), а второе - Турция (4-1-5).

Лучшим боксером соревнований был признан представитель Азербайджана Саидджамшид Джафаров, выигравший на турнире золотую медаль.

Отметим, что на чемпионате Европы с участием 406 спортсменов из 43 стран азербайджанские боксеры Субхан Мамедов (50 кг) и Саидджамшид Джафаров (75 кг) завоевали золото, Наби Искендеров (70 кг) – серебро, а Амин Мамедзаде (55 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) – бронзу.