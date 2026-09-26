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    Сборная Азербайджана по боксу добилась исторического успеха на ЧЕ в Софии

    Индивидуальные
    • 26 сентября, 2026
    • 11:39
    Сборная Азербайджана по боксу добилась исторического успеха на ЧЕ в Софии

    Завершился чемпионат Европы (ЧЕ) по боксу в столице Болгарии Софии.

    Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана по боксу, установившая рекорд по количеству и качеству медалей, заняла второе место в командном зачете.

    Команда под руководством Равшана Ходжаева добилась на турнире исторического успеха, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

    Первое место в общем зачете заняла Россия (5-2-0), а замкнула тройку Украина (1-1-1). В финале 2 поражения россиянам нанесли именно азербайджанские боксеры.

    Сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачете среди мужчин и женщин и была награждена специальным кубком. Первое место заняла Россия (7-5-3), а второе - Турция (4-1-5).

    Лучшим боксером соревнований был признан представитель Азербайджана Саидджамшид Джафаров, выигравший на турнире золотую медаль.

    Отметим, что на чемпионате Европы с участием 406 спортсменов из 43 стран азербайджанские боксеры Субхан Мамедов (50 кг) и Саидджамшид Джафаров (75 кг) завоевали золото, Наби Искендеров (70 кг) – серебро, а Амин Мамедзаде (55 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) – бронзу.

    Чемпионат Европы по боксу Национальная сборная Саидджамшид Джафаров
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    Azərbaycanın boks millisi Avropa çempionatında tarixi nailiyyətə imza atıb
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    Azerbaijan team achieves historic feat at European Boxing Championships
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