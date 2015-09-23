Сборная Азербайджана по боксу отправится в Италию

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана, готовящаяся к предстоящему в Катаре чемпионату мира по боксу, 24 октября отправится в Италию.

Как сообщает Report, вместе с итальянской и ирландской командами, национальная команда примет участие в сборах на тренировочной базе в итальянском городе Ассизи.

На тренировках будут участвовать 9 боксеров под руководством главного тренера Педро Рогуэ, тренеров Наримана Абдуллаева и Лазаро Хименеса.

В состав делегации включен также получивший на Европейских играх тяжелую травму двукратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер олимпийских игр Магомедрасул Меджидов. Чемпионат мира, носящий лицензионный характер на предстоящие в 2016 году в Рио-де-Жанейро летние Олимпийские игры, стартует 6 октября.

Девять азербайджанских боксеров завоевали на Евроиграх путевку на предстоящие в Катаре соревнования. Лишь выступающий в весовой категории 49 кг Руфат Гусейнов завоевал путевку на чемпионат, взяв бронзу на чемпионате Европы.

Что же касается Хайбулы Мусалова (75 кг), он не сможет отправиться в Италию. Боксер перенес операцию на глаза и поэтому не сможет участвовать на чемпионате мира.

Сборная Азербайджана отправится в Италию следующим составом:

49 кг- Руфат Гусейнов

52 кг- Эльвин Мемишзаде

56 кг- Тайфур Алиев

60 кг- Альберт Салимов

64 кг- Лоренцо Сотомайор

69 кг - Парвиз Багиров

81 кг - Теймур Мамедов

91 кг- Абдулгадир Абдуллаев

+91 кг - Магомедрасул Меджидов.