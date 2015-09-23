Сборная Азербайджана по боксу отправится в Италию

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана, готовящаяся к предстоящему в Катаре чемпионату мира по боксу, 24 октября отправится в Италию.
Как сообщает Report, вместе с итальянской и ирландской командами, национальная команда примет участие в сборах на тренировочной базе в итальянском городе Ассизи.
На тренировках будут участвовать 9 боксеров под руководством главного тренера Педро Рогуэ, тренеров Наримана Абдуллаева и Лазаро Хименеса.
В состав делегации включен также получивший на Европейских играх тяжелую травму двукратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер олимпийских игр Магомедрасул Меджидов. Чемпионат мира, носящий лицензионный характер на предстоящие в 2016 году в Рио-де-Жанейро летние Олимпийские игры, стартует 6 октября.
Девять азербайджанских боксеров завоевали на Евроиграх путевку на предстоящие в Катаре соревнования. Лишь выступающий в весовой категории 49 кг Руфат Гусейнов завоевал путевку на чемпионат, взяв бронзу на чемпионате Европы.
Что же касается Хайбулы Мусалова (75 кг), он не сможет отправиться в Италию. Боксер перенес операцию на глаза и поэтому не сможет участвовать на чемпионате мира.
Сборная Азербайджана отправится в Италию следующим составом:
49 кг- Руфат Гусейнов
52 кг- Эльвин Мемишзаде
56 кг- Тайфур Алиев
60 кг- Альберт Салимов
64 кг- Лоренцо Сотомайор
69 кг - Парвиз Багиров
81 кг - Теймур Мамедов
91 кг- Абдулгадир Абдуллаев
+91 кг - Магомедрасул Меджидов.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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