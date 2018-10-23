Ровшан Алиев: Я знал, что финальная встреча будет для меня нелегкой

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "У меня были очень тяжелые встречи. Там меня ждал японский спортсмен. Я настроился на победу. И это мне удалось".

Как сообщает Report, об этом заявил обладатель золотой медали на прошедшем в столице Багамских островов городе Нассау молодежном чемпионате мира по дзюдо Ровшан Алиев.

В финале в весовой категории 55 кг он встретился с земляком Балабеем Агаевым: "Я знал, что финальная встреча будет для меня нелегкой, так как мы знали тактические ходы друг друга. Финальная встреча была тяжелой. Балабей тоже сильный спортсмен. Мы хорошо знаем друг друга, знаем слабые и сильные стороны. В итоге я одержал победу. В 2016 году я был чемпионом Европы среди юниоров".

Серебряный призер молодежного чемпионата мира Балабей Агаев также заявил, что соревнования были тяжелыми: "Я очень рад, что завоевал путевку в финал. Моим соперником был Ровшан. Я без труда превзошел первого соперника. Одолеть второго было нелегко. Несмотря на это, мне удалось победить. Я с легкостью превзошел соперника и в полуфинале. А в финале боролись двое азербайджанских спортсменов, и я проиграл. Главное, что прозвучал гимн Азербайджана".

Тренер сборной Ильхам Мамедов заявил, что как команда, они очень хорошо подготовились к этим соревнованиям.

И.Мамедов, который также является личным тренером чемпиона молодежного чемпионата мира Ровшана Алиева, выразил признательность президенту Федерации дзюдо Азербайджана Ровнагу Абдуллаеву и вице-президенту Садыгу Садыгову: "Выражаю признательность каждому, кто приложил немало труда к подготовке спортсменов. Это для нас большой успех. Наша цель состоит в достижении очередных успехов".