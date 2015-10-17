​Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом Международной федерации дзюдо

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Ровнаг Абдуллаев посетил с визитом Францию.

Как сообщил Report глава департамента по связям с общественностью федерации Эльнур Ашрафоглу, в ходе визита Р.Абдуллаев встретился в Париже с президентом Международной федерации дзюдо (İJF) Мариусом Визером.

М.Визер поздравил азербайджанского гостя с новым назначением. Он высоко оценил проявляемую на государственном уровне в Азербайджане заботу о развитии спорта, в том числе, дзюдо, подчеркнул высокий уровень организации I Европейских игр "Баку-2015".

Отметим, что азербайджанские дзюдоисты сейчас ведут борьбу на турнире "Большой шлем" в Париже. За соревнованиями следят также вице-президенты ФДА Садыг Садыгов и Эльнур Мамедли.