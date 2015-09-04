Ровнаг Абдуллаев избран президентом Федерации дзюдо Азербайджана

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Национальном олимпийском комитете (НОК) состоялась отчетно-избирательная конференция Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

Как сообщает Report, на конференции участвовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, а также известные дзюдоисты.



На конференции выступил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде. Он отметил, что на конференции будет обсуждено будущее азербайджанского дзюдо: "Недавно группа дзюдоистов обратилась к президенту Ильхаму Алиеву. Президент поручил нам ознакомиться с положением в дзюдо”.



Ч.Гусейнзаде сообщил, что президент ФДА Физули Алекперов уволился по собственному желанию.



Вице-президент ФДА, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли рассказал о текущем положении дел. Он рассказал об успехах, достигнутых до сегодняшнего дня, и выразил уверенность в том, что в будущем будут достигнуты еще большие успехи.



Министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что процессы, происходящие в последнее время в федерации, не устраивают Национальный олимпийский комитет и министерство молодежи и спорта. Он заявил, что нужно внести новое дыхание в ФДА. По этой причине было решено обратиться к президенту страны Ильхаму Алиеву: "Мы верим, что с приходом нового руководства произойдут большие изменения. Выражаю благодарность бывшему президенту федерации Физули Алекперову за проделанную работу. Уверен, что все пойдет к лучшему”.



После этого состоялись выборы нового президента федерации. На этот пост единогласно был избран единственный кандидат - президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.



Ч.Гусейнзаде подчеркнул, что в ближайшие дни состоится заседание по избранию вице-президента и членов исполнительного комитета ФДА.



Отметим, что предыдущим президентом ФДА был бывший министр труда и социальной защиты населения Физули Алекперова.