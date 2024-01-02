Роналду подарил матери автомобиль марки Porsche на день рождения

Нападающий клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях видео, на котором показал процесс вручения подарка матери на день рождения.

Нападающий клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях видео, на котором показал процесс вручения подарка матери на день рождения.

Как передает Report, 38-летний форвард прилетел на минувшие выходные на остров Мадейра, где проживает его мать, и подарил ей автомобиль марки Porsche.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 18 матчей, отметившись 20 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".

В последнем матче 2023 года "Аль-Наср" обыграл в чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Таавун". "Аль-Наср" победил со счетом 4:1, а Роналду отметился забитым мячом.

Португалец забил в 2023 году 54 мяча, что позволило ему стать лучшим бомбардиром года. Вслед за ним располагаются Килиан Мбаппе и Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча.