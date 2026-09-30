Реджеп Озтоп: Мингячевирская регата станет престижным глобальным турниром

Генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп уверен, что Мингячевирская регата в будущем станет турниром, который будет транслироваться по телевидению и приобретет престиж на глобальном уровне.

Как сообщил корреспондент Report из Гянджи, об этом журналистам заявил сам генконсул.

Дипломат подчеркнул, что турецкие команды с большим энтузиазмом участвуют в соревнованиях дважды в год.

"Эти соревнования уже стали традиционными в Азербайджане и международном сообществе. Турнир – это площадка для большой борьбы", - сказал он.

Отметим, что "Мингячевирская регата-2026" завершится 1 октября. В турнире принимают участие более 100 молодых гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.