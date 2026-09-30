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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Реджеп Озтоп: Мингячевирская регата станет престижным глобальным турниром

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2026
    • 16:56
    Реджеп Озтоп: Мингячевирская регата станет престижным глобальным турниром

    Генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп уверен, что Мингячевирская регата в будущем станет турниром, который будет транслироваться по телевидению и приобретет престиж на глобальном уровне.

    Как сообщил корреспондент Report из Гянджи, об этом журналистам заявил сам генконсул.

    Дипломат подчеркнул, что турецкие команды с большим энтузиазмом участвуют в соревнованиях дважды в год.

    "Эти соревнования уже стали традиционными в Азербайджане и международном сообществе. Турнир – это площадка для большой борьбы", - сказал он.

    Отметим, что "Мингячевирская регата-2026" завершится 1 октября. В турнире принимают участие более 100 молодых гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Реджеп Озтоп Мингячевирская регата
    Recep Öztop: "Mingəçevir Reqatası"nın bütün dünyada nüfuz qazanacağına şübhəmiz yoxdur"
    Recep Oztop: Mingachevir Regatta will become a prestigious global tournament
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