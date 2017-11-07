Рауф Мамедов: Мы доказали, что Азербайджан - очень сильная шахматная страна

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Если честно, эмоции не такие как в 2009 году. Потому что в то время мы впервые стали чемпионом и покойный Вугар Гашимов тоже был с нами. Я до сих пор живу теми эмоциями. В этот раз так получилось, что в начале мы проиграли Италии, в третьем туре сыграли вничью с Испанией. Но концовка получилась хорошая и в третий раз мы стали чемпионами Европы".

Как сообщает Report, об этом после победы на чемпионате на греческом острове Крит сказал азербайджанский шахматист Рауф Мамедов, отвечая на вопросы пресс-секретаря министерства молодежи и спорта Самайи Мамедовой. 29-летний шахматист сообщил, что после Всемирной шахматной Олимпиады 2016 года в Баку, где "мы не смогли выступить на желанном уровне", это чемпионство очень важно: "Конечно, рады. На этот раз золотой медалью мы вновь показали, что Азербайджан - очень сильная шахматная страна".

По мнению Мамедова, чемпионский путь для команды Азербайджана открылся после победы над сборной Армении в VI туре: "Больше всего мы обрадовались победе над Арменией. Именно после этой победы наш чемпионский путь был открыт. Мы все постарались в третий раз стать чемпионом континента. В VIII туре мы, можно сказать, разгромили Россию, и результат этой встречи был равен чемпионству. Было очень важно в течение дня готовиться к этой встрече".

Член сборной Азербайджана также отметил труд тренеров в победе: "Здесь мне помогали капитан Эльтадж Сафарли и бывший капитан Александр Халифман. Сафарли - сердце, мозг и источник вдохновения нашей команды".