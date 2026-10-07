Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Президент Федерации дзюдо поздравил Рашида Мамедалиева с завоеванием медали на ЧМ по дзюдо

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2026
    • 14:09
    Президент Федерации дзюдо поздравил Рашида Мамедалиева с завоеванием медали на ЧМ по дзюдо

    Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Рашида Мамедалиева (73 кг), завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр поделился в соцсети Facebook.

    "Поздравляю нашего дзюдоиста с достижением и желаю успехов всем нашим спортсменам, которые в предстоящие дни выйдут на татами", - написал Набиев.

    Напомним, что мундиаль, организованный на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзовую медаль.

    Рашад Набиев Рашид Мамедалиев Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Rəşad Nəbiyev dünya çempionatında bürünc medal qazanan Rəşid Məmmədəliyevi təbrik edib
    Rashad Nabiyev congratulates Rashid Mammadaliyev on winning bronze at World Judo Championships
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