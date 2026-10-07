Президент Федерации дзюдо поздравил Рашида Мамедалиева с завоеванием медали на ЧМ по дзюдо
Индивидуальные
- 07 октября, 2026
- 14:09
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Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Рашида Мамедалиева (73 кг), завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.
Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр поделился в соцсети Facebook.
"Поздравляю нашего дзюдоиста с достижением и желаю успехов всем нашим спортсменам, которые в предстоящие дни выйдут на татами", - написал Набиев.
Напомним, что мундиаль, организованный на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзовую медаль.
Rəşad Nəbiyev dünya çempionatında bürünc medal qazanan Rəşid Məmmədəliyevi təbrik edib
Rashad Nabiyev congratulates Rashid Mammadaliyev on winning bronze at World Judo Championships
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