Президент Федерации дзюдо поздравил Рашида Мамедалиева с завоеванием медали на ЧМ по дзюдо

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Рашида Мамедалиева (73 кг), завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией министр поделился в соцсети Facebook.

"Поздравляю нашего дзюдоиста с достижением и желаю успехов всем нашим спортсменам, которые в предстоящие дни выйдут на татами", - написал Набиев.

Напомним, что мундиаль, организованный на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, а Рашид Мамедалиев (73 кг) - бронзовую медаль.