İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Rəşad Nəbiyev dünya çempionatında bürünc medal qazanan Rəşid Məmmədəliyevi təbrik edib

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:26
    Rəşad Nəbiyev dünya çempionatında bürünc medal qazanan Rəşid Məmmədəliyevi təbrik edib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) prezidenti Rəşad Nəbiyev Bakıda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanan Rəşid Məmmədəliyevi (73 kq) təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə rəsmi feysbuk hesabında paylaşım edib.

    "Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında bürünc medal qazanıb. Cüdoçumuzu bu nailiyyət münasibətilə təbrik edir, qarşıdakı günlərdə tatamiyə çıxacaq bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram", - deyə Rəşad Nəbiyev vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

    Rəşad Nəbiyev Rəşid Məmmədəliyev Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Milli Gimnastika Arenası
    Президент Федерации дзюдо поздравил Рашида Мамедалиева с завоеванием медали на ЧМ по дзюдо
    Rashad Nabiyev congratulates Rashid Mammadaliyev on winning bronze at World Judo Championships
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti