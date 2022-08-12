Рамиль Гулиев, установив рекорд, стал победителем Исламиады

20:03

Турецкий атлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев стал победителем V Игр исламской солидарности в Конье.

По сообщению сотрудника Report, командированного в Конью, 32-летний спортсмен отличился в эстафете 4х100 метров.

Команда Гулиева пробежала эту дистанцию за 38,74 секунды, побив рекорд Исламиады.

После победы опытный спортсмен вышел к представителям СМИ с флагами Турции и Азербайджана.

Рамиль Гулиев также завоевал серебряную медаль в беге на 200 метров с результатом 20,24 секунды. Его супруга Екатерина Гулиева завоевала золото в беге на 800 метров, серебро в беге на 1500 метров и эстафете 4х400 метров.