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Рамиль Гулиев, установив рекорд, стал победителем Исламиады

Рамиль Гулиев, установив рекорд, стал победителем Исламиады 20:03
Индивидуальные
12 августа 2022 г. 20:15
Рамиль Гулиев, установив рекорд, стал победителем Исламиады

Турецкий атлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев стал победителем V Игр исламской солидарности в Конье.

По сообщению сотрудника Report, командированного в Конью, 32-летний спортсмен отличился в эстафете 4х100 метров.

Команда Гулиева пробежала эту дистанцию за 38,74 секунды, побив рекорд Исламиады.

После победы опытный спортсмен вышел к представителям СМИ с флагами Турции и Азербайджана.

Рамиль Гулиев также завоевал серебряную медаль в беге на 200 метров с результатом 20,24 секунды. Его супруга Екатерина Гулиева завоевала золото в беге на 800 метров, серебро в беге на 1500 метров и эстафете 4х400 метров.

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Версия на английском языке ФотоRamil Guliyev sets record, wins Islamiada
Версия на азербайджанском языке ФотоRamil Quliyev və həyat yoldaşı İslamiadada üst-üstə 5 medal qazanıb

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