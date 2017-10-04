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    Рамиль Гулиев попал в список кандидатов на звание лучшего атлета Европы

    Другие кандидаты - французский многоборец Кевин Майер и немецкий метатель копья Йоханнес Феттель

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанец по происхождению Рамиль Гулиев, представляющий в настоящее время Турцию, попал в список кандидатов на звание лучшего атлета Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации, 27-летний спортсмен занял место в тройке кандидатов на звание самого лучшего атлета Европы в 2017 году.

    Другие кандидаты - французский многоборец Кевин Майер и немецкий метатель копья Йоханнес Феттель.

    Отметим, что Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на дистанции 200 м на чемпионате мира, проведённом в 2017 году в столице Великобритании Лондоне.

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