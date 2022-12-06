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Рафиз Гасанов одолел лучшего каратиста Армении

Рафиз Гасанов одолел лучшего каратиста Армении Представитель Азербайджана Рафиз Гасанов одолел лучшего каратиста Армении Давита Макяна с разгромным счетом 5:0 на международном турнире "Москва - Вселенная каратэ" в России.
Индивидуальные
6 декабря 2022 г. 12:45
Рафиз Гасанов одолел лучшего каратиста Армении

Представитель Азербайджана Рафиз Гасанов одолел лучшего каратиста Армении Давита Макяна с разгромным счетом 5:0 на международном турнире "Москва - Вселенная каратэ" в России.

Как сообщает Report, Гасанов завоевал серебряную медаль, уступив в финале россиянину Эрнесту Шарафутдинову.

Сборная Азербайджана в составе 11 каратистов завоевала 6 призовых мест в турнире, где состязались 307 спортсменов из 15 стран мира.

Асиман Гурбанлы (+84 кг) стал победителем соревнований. Рафиз Гасанов (-75 кг) занял второе место. Роман Гейдаров (ката), Аминага Гулиев (-60 кг), Гусейн Мамедли (-67 кг) и Панах Абдуллаев поднялись на третью ступень пьедестала почета.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRafiz Həsənov Moskvada Ermənistanın ən yaxşı karateçisinə qalib gəlib

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