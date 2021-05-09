Рафиг Гусейнов: На Олимпиаде я выступлю лучше

"Победа была трудной, потому что моим соперником был известный борец, чемпион мира и Европы"

"Победа была трудной, потому что моим соперником был известный борец, чемпион мира и Европы".

Как передает Report об этом официальному сайту Объединённого мира борьбы (UWW) сказал азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов, рассказывая о победе над сербом Виктором Немесом в мировом олимпийском классификационном турнире в столице Болгарии, Софии, и завоевании лицензии на олимпиаду.

Выступающий в весовой категории 77 кг борец выразил радость от получения пропуска на Летние олимпийские игры Токио-2020: "Это будет моей первой Олимпиадой. Думаю, там все получится успешно, потому что с 2014 года это мое первое соревнование в такой весовой категории".

По словам Гусейнова, ради классификационного турнира он сбросил 12 кг.

Сегодня в финале соперником Р. Гусейнова станет представляющий Болгарию армянский борец Айк Мнацаканян.