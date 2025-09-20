Рафаэль Физиев из-за травмы пропустит бой с Чарльзом Оливейрой

Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев получил травму и не сможет принять участие в турнире UFC в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, его соперником должен был стать бразилец Чарльз Оливейра. Организаторы уже начали поиск нового оппонента для экс-чемпиона UFC в легком весе.

Турнир в Рио запланирован на 11 октября.

Напомним, что Физиев последний бой провел в июне этого года на турнире UFC в Баку, победив единогласным решением судей Игнасио Бахамондеса. На его счету 13 побед и четыре поражения.