Рафаэль Физиев из-за травмы пропустит бой с Чарльзом Оливейрой
Индивидуальные
- 20 сентября, 2025
- 10:18
Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев получил травму и не сможет принять участие в турнире UFC в Рио-де-Жанейро.
Как сообщает Report, его соперником должен был стать бразилец Чарльз Оливейра. Организаторы уже начали поиск нового оппонента для экс-чемпиона UFC в легком весе.
Турнир в Рио запланирован на 11 октября.
Напомним, что Физиев последний бой провел в июне этого года на турнире UFC в Баку, победив единогласным решением судей Игнасио Бахамондеса. На его счету 13 побед и четыре поражения.
