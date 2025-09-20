Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Рафаэль Физиев из-за травмы пропустит бой с Чарльзом Оливейрой

    Индивидуальные
    • 20 сентября, 2025
    • 10:18
    Азербайджанский боец ММА Рафаэль Физиев получил травму и не сможет принять участие в турнире UFC в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report, его соперником должен был стать бразилец Чарльз Оливейра. Организаторы уже начали поиск нового оппонента для экс-чемпиона UFC в легком весе.

    Турнир в Рио запланирован на 11 октября.

    Напомним, что Физиев последний бой провел в июне этого года на турнире UFC в Баку, победив единогласным решением судей Игнасио Бахамондеса. На его счету 13 побед и четыре поражения.

    Рафаэль Физиев UFC турнир
    Rafael Fiziyev zədələndiyi üçün braziliyalı rəqibi ilə döyüşməyəcək

