Rafael Fiziyev zədələndiyi üçün braziliyalı rəqibi ilə döyüşməyəcək
Fərdi
- 20 sentyabr, 2025
- 09:40
Azərbaycanın MMA döyüşçüsü Rafael Fiziyez zədələnib.
"Report"un məlumatına görə, idmançı bu səbəbdən Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) Riodakı turnirində braziliyalı Çarls Oliveyra ilə ilə qarşılaşa bilməyəcək.
Təşkilatçılar Oliveyra üçün artıq yeni rəqib axtarırlar.
Qeyd edək ki, Riodakə döyüş gecəsi oktyabrın 11-də planlaşdırılıb. Rafael Fiziyev iyunda Bakıda keçirilmiş UFC turnirində Çilidən olan İqnasio Bahamondesi məğlubiyyətə uğradıb.
