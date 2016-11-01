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    Пятикратный чемпион мира: Возраст не помешает мне в достижении высокого результата на олимпиаде

    На чемпионате мира не бывает слабого соперника

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Это не только наша победа, это - победа Азербайджана. Мы отдали долг родине".

    Как сообщает Report, об этом на прошедшей в министерстве молодежи и спорта пресс-конференции сказал 5-кратный чемпион мира по каратэ Рафаэль Агаев.

    По его словам, и впредь они продолжат свои поединки: "На чемпионате мира не бывает слабого соперника. В последний раз я становился чемпионом мира в 2010 году. Потом по решению судьи я проиграл, а еще позже остался в стороне от чемпионата из-за полученной травмы. На олимпиаде в Токио мне будет 35 лет. Не думаю, что это помешает мне в достижении высокого результата". 

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