Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Индивидуальные
    • 25 апреля, 2026
    • 20:22
    Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в Албании

    Пятеро азербайджанских борцов вольного стиля вышли в финал чемпионата Европы, проходящего в албанской столице Тиране.

    Как сообщает Report, в полуфинале Георгий Мешвилдишвили (125 кг) одержал победу над турецким спортсменом Хаканом Бююкчынгылом со счетом 3:1.

    Али Цокаев (92 кг) оказался сильнее швейцарца Самуэля Шеррера (6:0). Арсений Джиоев (86 кг) одолел латвийца Иварса Самусонокса (12:2). Туран Байрамов (74 кг) одержал победу над грузином Георгием Элбакидзе со счетом 2:1.

    Нуреддин Новрузов (61 кг) в полуфинале уступил албанскому чемпиону мира Залимхану Абакарову со счетом 3:14. Наш борец завтра поборется за бронзовую медаль.

    Ранее Ислам Базарганов (57 кг) также завоевал путевку в финал. Рашид Бабазаде (65 кг) и Джабраил Гаджиев (79 кг) получили шанс побороться за третье место.

    Азербайджанские спортсмены Чемпионат Европы Албания Вольная борьба
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın 5 güləşçisi qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq

    Последние новости

    21:05

    Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    20:54

