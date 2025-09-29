Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 29 сентября, 2025
    • 13:51
    Пять самбистов Азербайджана вышли в финал III Игр СНГ

    Пять самбистов Азербайджана вышли в финал III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, Абдуллатиф Мусаев (53 кг), Рустым Гасымзаде (58 кг), Нихад Рагимов (64 кг), Расул Самедли (+98 кг) и Абубекир Гусейнов (98 кг) получили право участвовать в поединке за золотую медаль.

    Микаил Амиров (71 кг) и Хазар Амрахлы (88 кг), проигравшие в полуфинале, будут бороться за бронзовую награду.

    Поединки проходят в Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе.

    Azərbaycanın beş samboçusu III MDB Oyunlarında finala yüksəlib
    Five Azerbaijani sambo wrestlers advance to finals of 3rd CIS Games

