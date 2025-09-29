Пять самбистов Азербайджана вышли в финал III Игр СНГ
- 29 сентября, 2025
- 13:51
Пять самбистов Азербайджана вышли в финал III Игр СНГ.
Как сообщает Report, Абдуллатиф Мусаев (53 кг), Рустым Гасымзаде (58 кг), Нихад Рагимов (64 кг), Расул Самедли (+98 кг) и Абубекир Гусейнов (98 кг) получили право участвовать в поединке за золотую медаль.
Микаил Амиров (71 кг) и Хазар Амрахлы (88 кг), проигравшие в полуфинале, будут бороться за бронзовую награду.
Поединки проходят в Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе.
