Пять самбистов Азербайджана вышли в финал III Игр СНГ.

Как сообщает Report, Абдуллатиф Мусаев (53 кг), Рустым Гасымзаде (58 кг), Нихад Рагимов (64 кг), Расул Самедли (+98 кг) и Абубекир Гусейнов (98 кг) получили право участвовать в поединке за золотую медаль.

Микаил Амиров (71 кг) и Хазар Амрахлы (88 кг), проигравшие в полуфинале, будут бороться за бронзовую награду.

Поединки проходят в Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе.