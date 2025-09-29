Azərbaycanın beş samboçusu III MDB Oyunlarında finala yüksəlib
Fərdi
- 29 sentyabr, 2025
- 13:32
Azərbaycanın beş samboçusu III MDB Oyunlarında finala yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, Abdullətif Musayev (53 kq), Rustəm Qasımzadə (58 kq), Nihad Rəhimov (64 kq), Rəsul Səmədli (+98 kq) və Əbubəkir Hüseynov (98 kq) qızıl medal uğrunda görüşə vəsiqə qazanıblar.
Yarımfinalda uduzan Mikayıl Əmirov (71 kq) və Xəzər Əmrahlı (88 kq) bürünc mükafat qazanmağa çalışacaqlar.
Görüşlər Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində keçirilir.
