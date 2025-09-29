İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycanın beş samboçusu III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 13:32
    Azərbaycanın beş samboçusu III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Azərbaycanın beş samboçusu III MDB Oyunlarında finala yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, Abdullətif Musayev (53 kq), Rustəm Qasımzadə (58 kq), Nihad Rəhimov (64 kq), Rəsul Səmədli (+98 kq) və Əbubəkir Hüseynov (98 kq) qızıl medal uğrunda görüşə vəsiqə qazanıblar.

    Yarımfinalda uduzan Mikayıl Əmirov (71 kq) və Xəzər Əmrahlı (88 kq) bürünc mükafat qazanmağa çalışacaqlar.

    Görüşlər Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində keçirilir.

    Sambo III MDB Oyunları göygöl olimpiya idman komleksi
    Пять самбистов Азербайджана вышли в финал III Игр СНГ
    Five Azerbaijani sambo wrestlers advance to finals of 3rd CIS Games

    Son xəbərlər

    14:36

    Azərbaycan və Türkiyə süni intellekt sahəsində digər ölkələrdən üstün nəticələr qazanmalıdır

    İKT
    14:34

    ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunub

    Maliyyə
    14:30

    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib

    İncəsənət
    14:28

    "BakuBus" Gəncədə 18 mövcud və 2 yeni marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    14:26
    Foto

    III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    14:26

    "Huawei Pura 80" Seriyasi: Fotoqrafiyanin yeni dili

    İKT
    14:20

    Ermənistan ordusunun Aprel döyüşlərində mülki əhali və obyektlərə vurduğu zərərlə bağlı sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    14:17
    Foto

    Bakı Limanında Vahid Keçid Mərkəzi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    14:16

    Fərid Qayıbov: "III MDB Oyunlarının sonuna qədər medallarımızın sayı çoxalacaq"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti