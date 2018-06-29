Проведена плавательная эстафета с острова Беюк Зиря до Приморского национального парка

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ По случаю 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджанской армии была проведена плавательная эстафета.

Как сообщает Report, стартовавшее с острова Беюк Зиря соревнование продолжилось в направлении Приморского Национального парка, до башни с часами. Участники, в основном из силовых структур, преодолели расстояние в 9800 метров.

Победителем соревнования стала команда министерства внутренних дел. Спортсмены Дворца водных видов спорта заняли второе место, сотрудники Госпогранслужбы – третье.

После соревнования состоялась церемония награждения. В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азар Рагимов, начальник Службы госбезопасности Мадат Гулиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и др. официальные лица. В завершение церемонии награждения были сняты памятные фотографии с победителями.

А.Рагимов поделился впечатлениями с журналистами: "Сегодня мы все стали участниками, свидетелями очень хорошего мероприятия. В Баку такие соревнования проводятся около 30 лет. Мы очень рады, что данное соревнование было посвящено 100-летию нашей республики, героической армии. Каждая команда из 12 участников одолела расстояние в 9600 метров. Мы рады, что у нас есть такие героические пловцы, наши дети. Они посвятили свою победу нашей республике и армии. Мы рады этому и верим, что в будущем вновь организуем аналогичные крупные мероприятия".