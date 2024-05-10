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Надаль первым в истории тенниса выиграл 200 матчей на грунтовых "Мастерсах"

Надаль первым в истории тенниса выиграл 200 матчей на грунтовых "Мастерсах" 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль первым в истории тенниса достиг отметки в 200 выигранных матчей на грунтовых турнирах серии "Мастерс".
Индивидуальные
10 мая 2024 г. 11:17
Надаль первым в истории тенниса выиграл 200 матчей на грунтовых Мастерсах

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль первым в истории тенниса достиг отметки в 200 выигранных матчей на грунтовых турнирах серии "Мастерс".

Как сообщает Report, знаменательная 200-я победа Надаля произошла на "Мастерсе" в Риме (Италия), 10-кратным чемпионом которого он является. В стартовом матче Надаль со счетом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса. При этом, скорее всего, Рим-2024 станет последним грунтовым "Мастерсом" в карьере Рафаэля, который планировал уйти из тенниса в этом году. Все оставшиеся "Мастерсы" сезона пройдут на харде.

За 201-ю победу на грунтовом "Мастерсе" Надаль сразится с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем.

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Версия на азербайджанском языке Nadal torpaq kortda 200 qələbə qazanan ilk tennisçi olub

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