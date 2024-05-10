Азербайджанские спортсменки начинают борьбу на мировом олимпийском отборочном турнире

Сегодня стартуют поединки азербайджанских борчих на мировом олимпийском отборочном турнире в турецком Стамбуле.

Сегодня стартуют поединки азербайджанских борчих на мировом олимпийском отборочном турнире в турецком Стамбуле.

Как сообщает Report, во второй день соревнований среди женщин на ковер выйдут 5 членов команды.

50 кг

1/8 финала

Мария Стадник – Мэн Се (Китайский Тайбэй) / Айнзан Гони (Испания)

53 кг

Этап квалификации:

Гюльтекин Ширинова – Лаура Авила (Куба)

57 кг

Этап квалификации:

Алена Колесник – Рамона Галамбос (Венгрия)

62 кг

Этап квалификации:

Рузанна Мамедова – Анастасия Григорьева (Латвия)

68 кг

Этап квалификации:

Элис Манолова – Николь Паррадо (Колумбия)

Первая тройка лучших борчих в каждой весовой категории получит путевку на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Отметим, что три члена сборной Азербайджана по греко-римской борьбе - Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг) - получили лицензии в первый день соревнований.