Азербайджанские спортсменки начинают борьбу на мировом олимпийском отборочном турнире

Сегодня стартуют поединки азербайджанских борчих на мировом олимпийском отборочном турнире в турецком Стамбуле.
Как сообщает Report, во второй день соревнований среди женщин на ковер выйдут 5 членов команды.
50 кг
1/8 финала
Мария Стадник – Мэн Се (Китайский Тайбэй) / Айнзан Гони (Испания)
53 кг
Этап квалификации:
Гюльтекин Ширинова – Лаура Авила (Куба)
57 кг
Этап квалификации:
Алена Колесник – Рамона Галамбос (Венгрия)
62 кг
Этап квалификации:
Рузанна Мамедова – Анастасия Григорьева (Латвия)
68 кг
Этап квалификации:
Элис Манолова – Николь Паррадо (Колумбия)
Первая тройка лучших борчих в каждой весовой категории получит путевку на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.
Отметим, что три члена сборной Азербайджана по греко-римской борьбе - Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг) - получили лицензии в первый день соревнований.