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Азербайджанские спортсменки начинают борьбу на мировом олимпийском отборочном турнире

Азербайджанские спортсменки начинают борьбу на мировом олимпийском отборочном турнире Сегодня стартуют поединки азербайджанских борчих на мировом олимпийском отборочном турнире в турецком Стамбуле.
Индивидуальные
10 мая 2024 г. 10:32
Азербайджанские спортсменки начинают борьбу на мировом олимпийском отборочном турнире

Сегодня стартуют поединки азербайджанских борчих на мировом олимпийском отборочном турнире в турецком Стамбуле.

Как сообщает Report, во второй день соревнований среди женщин на ковер выйдут 5 членов команды.

50 кг

1/8 финала

Мария Стадник – Мэн Се (Китайский Тайбэй) / Айнзан Гони (Испания)

53 кг

Этап квалификации:

Гюльтекин Ширинова – Лаура Авила (Куба)

57 кг

Этап квалификации:

Алена Колесник – Рамона Галамбос (Венгрия)

62 кг

Этап квалификации:

Рузанна Мамедова – Анастасия Григорьева (Латвия)

68 кг

Этап квалификации:

Элис Манолова – Николь Паррадо (Колумбия)

Первая тройка лучших борчих в каждой весовой категории получит путевку на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Отметим, что три члена сборной Азербайджана по греко-римской борьбе - Мурад Мамедов (60 кг), Рафик Гусейнов (87 кг) и Сабах Шариати (130 кг) - получили лицензии в первый день соревнований.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın güləşçiləri Dünya Olimpiya Təsnifat turnirində mübarizəyə başlayırlar

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