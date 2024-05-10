Стендовые стрелки из Чили завоевали золото на Кубке мира в Баку

Стендовые стрелки из Чили завоевали золото на Кубке мира в Баку

В рамках проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе прошли финальные смешанные командные соревнования по стендовой стрельбе.

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В рамках проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе прошли финальные смешанные командные соревнования по стендовой стрельбе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации стрельбы Азербайджана, проявившие точность в решающих выстрелах спортсмены из Чили Франциско Кроветто Чадид и Эктор Флорес Бараона завоевали золото соревнований. Американская пара Данья Виззи Джо и Дастин Тейлор завершила турнир с серебряными медалями. Австралийские спортсмены Айслин Джонс и Джошуа Белл завоевали бронзовые медали. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram