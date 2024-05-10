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Стендовые стрелки из Чили завоевали золото на Кубке мира в Баку

Стендовые стрелки из Чили завоевали золото на Кубке мира в Баку В рамках проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе прошли финальные смешанные командные соревнования по стендовой стрельбе.
Индивидуальные
10 мая 2024 г. 20:30
Стендовые стрелки из Чили завоевали золото на Кубке мира в Баку

В рамках проходящего в Баку Кубка мира по стрельбе прошли финальные смешанные командные соревнования по стендовой стрельбе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации стрельбы Азербайджана, проявившие точность в решающих выстрелах спортсмены из Чили Франциско Кроветто Чадид и Эктор Флорес Бараона завоевали золото соревнований.

Американская пара Данья Виззи Джо и Дастин Тейлор завершила турнир с серебряными медалями.

Австралийские спортсмены Айслин Джонс и Джошуа Белл завоевали бронзовые медали.

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