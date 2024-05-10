Азербайджанские самбисты завершили чемпионат Европы с тремя медалями

Азербайджанские самбисты завершили чемпионат Европы в Нови-Саде (Сербия) с тремя медалями.

Азербайджанские самбисты завершили чемпионат Европы в Нови-Саде (Сербия) с тремя медалями.

Как сообщили Report в Федерации самбо Азербайджана, спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

Призер мира 2022 года Эльвин Багиров (64 кг) впервые стал чемпионом Европы среди взрослых, победив в финале Нарека Даллакяна (Армения) со счетом 5:0.

Расул Айдамиров (98 кг) и Ниджат Мамедли (58 кг) одержали победу во встрече за третье место и завоевали бронзовые медали.

Отметим, что соревнования среди юношей и подростков на чемпионате Европы стартуют 11-12 мая.